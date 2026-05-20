تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 7715 للشراء في تحديث 12:30 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الأربعاء 20 مايو الساعة 12:30 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

تراجع سعر عيار 24 ليسجل 7785 جنيهًا للبيع و7715 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 10 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

كما شهد سعر عيار 21 تراجعًا بقيمة 10 جنيهًا ليبلغ 6810 جنيهًا للبيع و6750 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 6820 جنيهًا للبيع و6760 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 5835 جنيهًا للبيع و5785 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 10 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 5845 جنيهًا للبيع و 5795 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 4540 جنيهًا للبيع و4500 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4545 جنيهًا للبيع و4505 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصل إلى 54480 جنيهًا للبيع و54000 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 80 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 54560 جنيهًا للبيع و54080 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الأونصة بالجنيه انخفاضًا ليصبح 242075 جنيهًا للبيع و239940 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 355 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 242430 جنيهًا للبيع و240295 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الأونصة بالدولار ليصل إلى 4481.49 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 0 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر دولار الصاغة ليسجل 54.02 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 0 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار دولار الصاغة.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 20 مايو الساعة 12:30 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 6750 جنيه للشراء، وللبيع 6810 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 33750 جنيه للشراء، وللبيع 34050 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 67500 جنيه للشراء، وللبيع 68100 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 168750 جنيه للشراء، وللبيع 170250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 337500 جنيه للشراء، وللبيع 340500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 675000 جنيه للشراء، وللبيع 681000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 1012500 جنيه للشراء، وللبيع 1021500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 1350000 جنيه للشراء، وللبيع 1362000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1687500 جنيه للشراء، وللبيع 1702500 جنيه.

