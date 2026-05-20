ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 7725 للشراء في تحديث 12:55 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 20 مايو الساعة 12:55 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بقيمة 10 جنيهًا ليبلغ 7795 جنيهًا للبيع و7725 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 7785 جنيهًا للبيع و7715 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 6820 جنيهًا للبيع و6760 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 10 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 6810 جنيهًا للبيع و 6750 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 5845 جنيهًا للبيع و5795 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 10 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 5835 جنيهًا للبيع و5785 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصل إلى 4545 جنيهًا للبيع و4505 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4540 جنيهًا للبيع و4500 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصبح 54560 جنيهًا للبيع و54080 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 80 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 54480 جنيهًا للبيع و54000 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الأونصة بالجنيه ليصل إلى 242430 جنيهًا للبيع و240295 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 355 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر الأونصة بالدولار ليسجل 4483.7 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 0 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الأونصة بالدولار.

كما شهد سعر دولار الصاغة تراجعًا بقيمة 0 جنيهًا ليبلغ 54.07 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 54.02 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 20 مايو الساعة 12:55 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 6760 جنيه للشراء، وللبيع 6820 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 33800 جنيه للشراء، وللبيع 34100 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 67600 جنيه للشراء، وللبيع 68200 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 169000 جنيه للشراء، وللبيع 170500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 338000 جنيه للشراء، وللبيع 341000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 676000 جنيه للشراء، وللبيع 682000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 1014000 جنيه للشراء، وللبيع 1023000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 1352000 جنيه للشراء، وللبيع 1364000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1690000 جنيه للشراء، وللبيع 1705000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.