ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 7735 للشراء في تحديث 01:20 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 20 مايو الساعة 1:20 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا ليصبح 7785 جنيهًا للبيع و7735 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 10 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 7795 جنيهًا للبيع و7725 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 6810 جنيهًا للبيع و6770 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 10 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 18 ليسجل 5835 جنيهًا للبيع و5805 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 10 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 18.

وشهد سعر عيار 14 ارتفاعًا بقيمة 10 جنيهًا ليبلغ 4540 جنيهًا للبيع و4515 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4545 جنيهًا للبيع و4505 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 54480 جنيهًا للبيع و54160 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 80 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 54560 جنيهًا للبيع و 54080 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الأونصة بالجنيه ليصل إلى 242075 جنيهًا للبيع و240650 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 355 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 242430 جنيهًا للبيع و240295 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الأونصة بالدولار انخفاضًا ليصل إلى 4486.52 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 0 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4483.7 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر دولار الصاغة انخفاضًا ليصبح 53.96 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 0 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 54.07 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 20 مايو الساعة 1:20 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 6770 جنيه للشراء، وللبيع 6810 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 33850 جنيه للشراء، وللبيع 34050 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 67700 جنيه للشراء، وللبيع 68100 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 169250 جنيه للشراء، وللبيع 170250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 338500 جنيه للشراء، وللبيع 340500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 677000 جنيه للشراء، وللبيع 681000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 1015500 جنيه للشراء، وللبيع 1021500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 1354000 جنيه للشراء، وللبيع 1362000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1692500 جنيه للشراء، وللبيع 1702500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.