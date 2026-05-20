ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 7750 للشراء في تحديث 01:40 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الأربعاء 20 مايو الساعة 1:40 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

ارتفع سعر عيار 24 ليسجل 7795 جنيهًا للبيع و7750 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 15 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

وشهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بقيمة 10 جنيهًا ليبلغ 6820 جنيهًا للبيع و6780 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 6810 جنيهًا للبيع و6770 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 5845 جنيهًا للبيع و5810 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 5835 جنيهًا للبيع و 5805 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 4545 جنيهًا للبيع و4520 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4540 جنيهًا للبيع و4515 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصل إلى 54560 جنيهًا للبيع و54240 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 80 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 54480 جنيهًا للبيع و54160 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الأونصة بالجنيه ارتفاعًا ليصبح 242430 جنيهًا للبيع و241010 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 360 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 242075 جنيهًا للبيع و240650 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الأونصة بالدولار ليصل إلى 4491.56 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 0 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر دولار الصاغة ليسجل 53.97 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 0 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار دولار الصاغة.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 20 مايو الساعة 1:40 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 6780 جنيه للشراء، وللبيع 6820 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 33900 جنيه للشراء، وللبيع 34100 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 67800 جنيه للشراء، وللبيع 68200 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 169500 جنيه للشراء، وللبيع 170500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 339000 جنيه للشراء، وللبيع 341000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 678000 جنيه للشراء، وللبيع 682000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 1017000 جنيه للشراء، وللبيع 1023000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 1356000 جنيه للشراء، وللبيع 1364000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1695000 جنيه للشراء، وللبيع 1705000 جنيه.

