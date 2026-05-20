تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 7735 للشراء في تحديث 01:45 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 20 مايو الساعة 1:45 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

تراجع سعر عيار 24 ليسجل 7795 جنيهًا للبيع و7735 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 15 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

وشهد سعر عيار 21 تراجعًا بقيمة 10 جنيهًا ليبلغ 6820 جنيهًا للبيع و6770 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 6820 جنيهًا للبيع و6780 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 5845 جنيهًا للبيع و5805 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 5845 جنيهًا للبيع و 5810 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 4545 جنيهًا للبيع و4515 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4545 جنيهًا للبيع و4520 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصل إلى 54560 جنيهًا للبيع و54160 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 80 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 54560 جنيهًا للبيع و54240 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الأونصة بالجنيه انخفاضًا ليصبح 242430 جنيهًا للبيع و240650 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 360 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 242430 جنيهًا للبيع و241010 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 20 مايو الساعة 1:45 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 6770 جنيه للشراء، وللبيع 6820 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 33850 جنيه للشراء، وللبيع 34100 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 67700 جنيه للشراء، وللبيع 68200 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 169250 جنيه للشراء، وللبيع 170500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 338500 جنيه للشراء، وللبيع 341000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 677000 جنيه للشراء، وللبيع 682000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 1015500 جنيه للشراء، وللبيع 1023000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 1354000 جنيه للشراء، وللبيع 1364000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1692500 جنيه للشراء، وللبيع 1705000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.