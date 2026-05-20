تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 7735 للشراء في تحديث 02:00 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 20 مايو الساعة 2:00 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا ليصبح 7795 جنيهًا للبيع و7735 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 15 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 7805 جنيهًا للبيع و7750 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 21 ليصل إلى 6820 جنيهًا للبيع و6770 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 10 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 18 ليسجل 5845 جنيهًا للبيع و5805 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 18.

كما شهد سعر عيار 14 تراجعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 4545 جنيهًا للبيع و4515 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4555 جنيهًا للبيع و4520 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 54560 جنيهًا للبيع و54160 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 80 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 54640 جنيهًا للبيع و 54240 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الأونصة بالجنيه ليصل إلى 242430 جنيهًا للبيع و240650 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 360 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 242785 جنيهًا للبيع و241010 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر دولار الصاغة انخفاضًا ليصل إلى 53.92 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 0 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 54 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 20 مايو الساعة 2:00 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 6770 جنيه للشراء، وللبيع 6820 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 33850 جنيه للشراء، وللبيع 34100 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 67700 جنيه للشراء، وللبيع 68200 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 169250 جنيه للشراء، وللبيع 170500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 338500 جنيه للشراء، وللبيع 341000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 677000 جنيه للشراء، وللبيع 682000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 1015500 جنيه للشراء، وللبيع 1023000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 1354000 جنيه للشراء، وللبيع 1364000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1692500 جنيه للشراء، وللبيع 1705000 جنيه.

