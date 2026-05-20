تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 7725 للشراء في تحديث 02:25 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 20 مايو الساعة 2:25 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 7785 جنيهًا للبيع و7725 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 10 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 21 ليسجل 6810 جنيهًا للبيع و6760 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 10 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

كما شهد سعر عيار 18 تراجعًا بقيمة 10 جنيهًا ليبلغ 5835 جنيهًا للبيع و5795 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 5845 جنيهًا للبيع و5805 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4540 جنيهًا للبيع و4505 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 10 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4545 جنيهًا للبيع و 4515 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 54480 جنيهًا للبيع و54080 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 80 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 54560 جنيهًا للبيع و54160 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الأونصة بالجنيه انخفاضًا ليصل إلى 242075 جنيهًا للبيع و240295 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 355 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 242430 جنيهًا للبيع و240650 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الأونصة بالدولار انخفاضًا ليصبح 4495.39 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 0 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4496 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر دولار الصاغة ليصل إلى 53.85 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 0 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 20 مايو الساعة 2:25 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 6760 جنيه للشراء، وللبيع 6810 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 33800 جنيه للشراء، وللبيع 34050 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 67600 جنيه للشراء، وللبيع 68100 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 169000 جنيه للشراء، وللبيع 170250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 338000 جنيه للشراء، وللبيع 340500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 676000 جنيه للشراء، وللبيع 681000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 1014000 جنيه للشراء، وللبيع 1021500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 1352000 جنيه للشراء، وللبيع 1362000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1690000 جنيه للشراء، وللبيع 1702500 جنيه.

