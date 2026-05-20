تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 7720 للشراء في تحديث 04:30 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 20 مايو الساعة 4:30 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 7775 جنيهًا للبيع و7720 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 21 ليسجل 6805 جنيهًا للبيع و6755 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

كما شهد سعر عيار 18 تراجعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 5835 جنيهًا للبيع و5790 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 5835 جنيهًا للبيع و5795 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4535 جنيهًا للبيع و4505 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 0 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4540 جنيهًا للبيع و 4505 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 54440 جنيهًا للبيع و54040 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 40 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 54480 جنيهًا للبيع و54080 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الأونصة بالجنيه انخفاضًا ليصل إلى 241895 جنيهًا للبيع و240120 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 175 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 242075 جنيهًا للبيع و240295 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر دولار الصاغة انخفاضًا ليصبح 53.77 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 0 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 53.81 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 20 مايو الساعة 4:30 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 6755 جنيه للشراء، وللبيع 6805 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 33775 جنيه للشراء، وللبيع 34025 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 67550 جنيه للشراء، وللبيع 68050 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 168875 جنيه للشراء، وللبيع 170125 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 337750 جنيه للشراء، وللبيع 340250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 675500 جنيه للشراء، وللبيع 680500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 1013250 جنيه للشراء، وللبيع 1020750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 1351000 جنيه للشراء، وللبيع 1361000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1688750 جنيه للشراء، وللبيع 1701250 جنيه.

