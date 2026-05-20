تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 7715 للشراء في تحديث 04:40 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 20 مايو الساعة 4:40 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 7770 جنيهًا للبيع و7715 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 21 ليسجل 6800 جنيهًا للبيع و6750 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

وشهد سعر عيار 18 تراجعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 5830 جنيهًا للبيع و5785 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 5835 جنيهًا للبيع و5790 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 14 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4535 جنيهًا للبيع و4500 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4535 جنيهًا للبيع و 4505 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 54400 جنيهًا للبيع و54000 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 40 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 54440 جنيهًا للبيع و54040 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الأونصة بالجنيه انخفاضًا ليصل إلى 241720 جنيهًا للبيع و239940 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 180 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 241895 جنيهًا للبيع و240120 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الأونصة بالدولار انخفاضًا ليصبح 4493.17 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 0 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4499.03 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر دولار الصاغة ليصل إلى 53.8 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 0 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 20 مايو الساعة 4:40 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 6750 جنيه للشراء، وللبيع 6800 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 33750 جنيه للشراء، وللبيع 34000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 67500 جنيه للشراء، وللبيع 68000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 168750 جنيه للشراء، وللبيع 170000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 337500 جنيه للشراء، وللبيع 340000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 675000 جنيه للشراء، وللبيع 680000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 1012500 جنيه للشراء، وللبيع 1020000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 1350000 جنيه للشراء، وللبيع 1360000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1687500 جنيه للشراء، وللبيع 1700000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.