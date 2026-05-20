ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 7720 للشراء في تحديث 05:15 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 20 مايو الساعة 5:15 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا ليصبح 7765 جنيهًا للبيع و7720 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 7770 جنيهًا للبيع و7715 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 6795 جنيهًا للبيع و6755 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 18 ليسجل 5825 جنيهًا للبيع و5790 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 18.

كما شهد سعر عيار 14 ارتفاعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 4530 جنيهًا للبيع و4505 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4535 جنيهًا للبيع و4500 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 54360 جنيهًا للبيع و54040 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 40 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 54400 جنيهًا للبيع و 54000 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الأونصة بالجنيه ليصل إلى 241540 جنيهًا للبيع و240120 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 180 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 241720 جنيهًا للبيع و239940 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الأونصة بالدولار انخفاضًا ليصل إلى 4484.1 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 0 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4493.17 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر دولار الصاغة انخفاضًا ليصبح 53.87 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 0 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 53.8 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 20 مايو الساعة 5:15 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 6755 جنيه للشراء، وللبيع 6795 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 33775 جنيه للشراء، وللبيع 33975 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 67550 جنيه للشراء، وللبيع 67950 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 168875 جنيه للشراء، وللبيع 169875 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 337750 جنيه للشراء، وللبيع 339750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 675500 جنيه للشراء، وللبيع 679500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 1013250 جنيه للشراء، وللبيع 1019250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 1351000 جنيه للشراء، وللبيع 1359000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1688750 جنيه للشراء، وللبيع 1698750 جنيه.

