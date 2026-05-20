تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 7710 للشراء في تحديث 05:20 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 20 مايو الساعة 5:20 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

تراجع سعر عيار 24 ليسجل 7765 جنيهًا للبيع و7710 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 10 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

كما شهد سعر عيار 21 تراجعًا بقيمة 10 جنيهًا ليبلغ 6795 جنيهًا للبيع و6745 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 6795 جنيهًا للبيع و6755 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 5825 جنيهًا للبيع و5780 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 10 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 5825 جنيهًا للبيع و 5790 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 4530 جنيهًا للبيع و4495 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 10 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4530 جنيهًا للبيع و4505 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصل إلى 54360 جنيهًا للبيع و53960 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 80 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 54360 جنيهًا للبيع و54040 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الأونصة بالجنيه انخفاضًا ليصبح 241540 جنيهًا للبيع و239765 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 355 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 241540 جنيهًا للبيع و240120 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 20 مايو الساعة 5:20 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 6745 جنيه للشراء، وللبيع 6795 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 33725 جنيه للشراء، وللبيع 33975 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 67450 جنيه للشراء، وللبيع 67950 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 168625 جنيه للشراء، وللبيع 169875 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 337250 جنيه للشراء، وللبيع 339750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 674500 جنيه للشراء، وللبيع 679500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 1011750 جنيه للشراء، وللبيع 1019250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 1349000 جنيه للشراء، وللبيع 1359000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1686250 جنيه للشراء، وللبيع 1698750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.