ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 7715 للشراء في تحديث 05:25 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الأربعاء 20 مايو الساعة 5:25 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

ارتفع سعر عيار 24 ليسجل 7770 جنيهًا للبيع و7715 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

وشهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 6800 جنيهًا للبيع و6750 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 6795 جنيهًا للبيع و6745 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 5830 جنيهًا للبيع و5785 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 5825 جنيهًا للبيع و 5780 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 4535 جنيهًا للبيع و4500 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4530 جنيهًا للبيع و4495 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصل إلى 54400 جنيهًا للبيع و54000 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 40 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 54360 جنيهًا للبيع و53960 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الأونصة بالجنيه ارتفاعًا ليصبح 241720 جنيهًا للبيع و239940 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 175 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 241540 جنيهًا للبيع و239765 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الأونصة بالدولار ليصل إلى 4472.07 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 0 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر دولار الصاغة ليسجل 54.05 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 0 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار دولار الصاغة.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 20 مايو الساعة 5:25 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 6750 جنيه للشراء، وللبيع 6800 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 33750 جنيه للشراء، وللبيع 34000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 67500 جنيه للشراء، وللبيع 68000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 168750 جنيه للشراء، وللبيع 170000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 337500 جنيه للشراء، وللبيع 340000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 675000 جنيه للشراء، وللبيع 680000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 1012500 جنيه للشراء، وللبيع 1020000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 1350000 جنيه للشراء، وللبيع 1360000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1687500 جنيه للشراء، وللبيع 1700000 جنيه.

