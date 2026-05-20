ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 7730 للشراء في تحديث 05:30 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 20 مايو الساعة 5:30 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بقيمة 15 جنيهًا ليبلغ 7790 جنيهًا للبيع و7730 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 7770 جنيهًا للبيع و7715 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 6815 جنيهًا للبيع و6765 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 15 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 6800 جنيهًا للبيع و 6750 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 5840 جنيهًا للبيع و5800 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 15 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 5830 جنيهًا للبيع و5785 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصل إلى 4545 جنيهًا للبيع و4510 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 10 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4535 جنيهًا للبيع و4500 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصبح 54520 جنيهًا للبيع و54120 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 120 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 54400 جنيهًا للبيع و54000 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الأونصة بالجنيه ليصل إلى 242250 جنيهًا للبيع و240475 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 535 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر دولار الصاغة ليسجل 54.17 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 0 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار دولار الصاغة.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 20 مايو الساعة 5:30 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 6765 جنيه للشراء، وللبيع 6815 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 33825 جنيه للشراء، وللبيع 34075 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 67650 جنيه للشراء، وللبيع 68150 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 169125 جنيه للشراء، وللبيع 170375 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 338250 جنيه للشراء، وللبيع 340750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 676500 جنيه للشراء، وللبيع 681500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 1014750 جنيه للشراء، وللبيع 1022250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 1353000 جنيه للشراء، وللبيع 1363000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1691250 جنيه للشراء، وللبيع 1703750 جنيه.

