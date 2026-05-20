تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 7725 للشراء في تحديث 05:40 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 20 مايو الساعة 5:40 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 7785 جنيهًا للبيع و7725 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 7790 جنيهًا للبيع و 7730 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 21 ليصل إلى 6810 جنيهًا للبيع و6760 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 6815 جنيهًا للبيع و6765 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 18 انخفاضًا ليصل إلى 5835 جنيهًا للبيع و5795 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 5840 جنيهًا للبيع و5800 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 14 انخفاضًا ليصبح 4540 جنيهًا للبيع و4505 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4545 جنيهًا للبيع و4510 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 54480 جنيهًا للبيع و54080 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 40 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر الأونصة بالجنيه ليسجل 242075 جنيهًا للبيع و240295 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 180 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الأونصة بالجنيه.

كما شهد سعر الأونصة بالدولار تراجعًا بقيمة 0 جنيهًا ليبلغ 4501.26 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4472.07 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر دولار الصاغة انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 53.78 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 0 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 54.17 جنيهًا للبيع و 0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 20 مايو الساعة 5:40 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 6760 جنيه للشراء، وللبيع 6810 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 33800 جنيه للشراء، وللبيع 34050 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 67600 جنيه للشراء، وللبيع 68100 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 169000 جنيه للشراء، وللبيع 170250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 338000 جنيه للشراء، وللبيع 340500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 676000 جنيه للشراء، وللبيع 681000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 1014000 جنيه للشراء، وللبيع 1021500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 1352000 جنيه للشراء، وللبيع 1362000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1690000 جنيه للشراء، وللبيع 1702500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.