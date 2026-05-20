ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 7750 للشراء في تحديث 05:55 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 20 مايو الساعة 5:55 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 7805 جنيهًا للبيع و7750 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 7800 جنيهًا للبيع و7745 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 6830 جنيهًا للبيع و6780 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 6825 جنيهًا للبيع و 6775 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 5855 جنيهًا للبيع و5810 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 5850 جنيهًا للبيع و5805 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصل إلى 4555 جنيهًا للبيع و4520 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4550 جنيهًا للبيع و4515 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصبح 54640 جنيهًا للبيع و54240 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 40 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 54600 جنيهًا للبيع و54200 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الأونصة بالجنيه ليصل إلى 242785 جنيهًا للبيع و241010 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 180 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر الأونصة بالدولار ليسجل 4519.57 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 0 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الأونصة بالدولار.

وشهد سعر دولار الصاغة تراجعًا بقيمة 0 جنيهًا ليبلغ 53.72 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 53.9 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 20 مايو الساعة 5:55 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 6780 جنيه للشراء، وللبيع 6830 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 33900 جنيه للشراء، وللبيع 34150 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 67800 جنيه للشراء، وللبيع 68300 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 169500 جنيه للشراء، وللبيع 170750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 339000 جنيه للشراء، وللبيع 341500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 678000 جنيه للشراء، وللبيع 683000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 1017000 جنيه للشراء، وللبيع 1024500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 1356000 جنيه للشراء، وللبيع 1366000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1695000 جنيه للشراء، وللبيع 1707500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.