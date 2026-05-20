ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 7750 للشراء في تحديث 06:05 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 20 مايو الساعة 6:05 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 7805 جنيهًا للبيع و7750 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 15 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 21 ليسجل 6830 جنيهًا للبيع و6780 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 10 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

كما شهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 5855 جنيهًا للبيع و5810 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 5845 جنيهًا للبيع و5805 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 14 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4555 جنيهًا للبيع و4520 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4545 جنيهًا للبيع و 4515 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 54640 جنيهًا للبيع و54240 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 80 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 54560 جنيهًا للبيع و54160 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الأونصة بالجنيه ارتفاعًا ليصل إلى 242785 جنيهًا للبيع و241010 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 360 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 242430 جنيهًا للبيع و240650 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الأونصة بالدولار انخفاضًا ليصبح 4534.53 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 0 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4519.57 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر دولار الصاغة ليصل إلى 53.54 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 0 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 20 مايو الساعة 6:05 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 6780 جنيه للشراء، وللبيع 6830 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 33900 جنيه للشراء، وللبيع 34150 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 67800 جنيه للشراء، وللبيع 68300 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 169500 جنيه للشراء، وللبيع 170750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 339000 جنيه للشراء، وللبيع 341500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 678000 جنيه للشراء، وللبيع 683000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 1017000 جنيه للشراء، وللبيع 1024500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 1356000 جنيه للشراء، وللبيع 1366000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1695000 جنيه للشراء، وللبيع 1707500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.