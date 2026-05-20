ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 7755 للشراء في تحديث 06:25 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 20 مايو الساعة 6:25 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 7810 جنيهًا للبيع و7755 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 7805 جنيهًا للبيع و7750 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 6835 جنيهًا للبيع و6785 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 6830 جنيهًا للبيع و 6780 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 5860 جنيهًا للبيع و5815 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 5855 جنيهًا للبيع و5810 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصل إلى 4555 جنيهًا للبيع و4525 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4555 جنيهًا للبيع و4520 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصبح 54680 جنيهًا للبيع و54280 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 40 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 54640 جنيهًا للبيع و54240 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الأونصة بالجنيه ليصل إلى 242965 جنيهًا للبيع و241185 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 175 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر الأونصة بالدولار ليسجل 4525.3 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 0 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الأونصة بالدولار.

كما شهد سعر دولار الصاغة تراجعًا بقيمة 0 جنيهًا ليبلغ 53.69 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 53.54 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 20 مايو الساعة 6:25 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 6785 جنيه للشراء، وللبيع 6835 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 33925 جنيه للشراء، وللبيع 34175 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 67850 جنيه للشراء، وللبيع 68350 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 169625 جنيه للشراء، وللبيع 170875 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 339250 جنيه للشراء، وللبيع 341750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 678500 جنيه للشراء، وللبيع 683500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 1017750 جنيه للشراء، وللبيع 1025250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 1357000 جنيه للشراء، وللبيع 1367000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1696250 جنيه للشراء، وللبيع 1708750 جنيه.

