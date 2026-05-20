ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 7760 للشراء في تحديث 07:55 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الأربعاء 20 مايو الساعة 7:55 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

سجل سعر عيار 24 ارتفاعًا ليصل إلى 7815 جنيهًا للبيع و7760 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 10 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 7805 جنيهًا للبيع و7750 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 ارتفاعًا ليصبح 6840 جنيهًا للبيع و6790 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 10 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 6830 جنيهًا للبيع و6780 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 5865 جنيهًا للبيع و5820 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 10 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 14 ليسجل 4560 جنيهًا للبيع و4525 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 14.

وشهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بقيمة 80 جنيهًا ليبلغ 54720 جنيهًا للبيع و54320 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 54640 جنيهًا للبيع و54240 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الأونصة بالجنيه ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 243140 جنيهًا للبيع و241365 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 355 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 242785 جنيهًا للبيع و 241010 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الأونصة بالدولار ليصل إلى 4528.17 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 0 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4526.32 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر دولار الصاغة انخفاضًا ليصل إلى 53.69 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 0 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 53.64 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 20 مايو الساعة 7:55 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 6790 جنيه للشراء، وللبيع 6840 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 33950 جنيه للشراء، وللبيع 34200 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 67900 جنيه للشراء، وللبيع 68400 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 169750 جنيه للشراء، وللبيع 171000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 339500 جنيه للشراء، وللبيع 342000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 679000 جنيه للشراء، وللبيع 684000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 1018500 جنيه للشراء، وللبيع 1026000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 1358000 جنيه للشراء، وللبيع 1368000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1697500 جنيه للشراء، وللبيع 1710000 جنيه.

