ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 7755 للشراء في تحديث 09:45 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 20 مايو الساعة 9:45 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

سجل سعر عيار 24 ارتفاعًا ليصل إلى 7810 جنيهًا للبيع و7755 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 7805 جنيهًا للبيع و7750 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 21 ارتفاعًا ليصبح 6835 جنيهًا للبيع و6785 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 6830 جنيهًا للبيع و6780 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 5860 جنيهًا للبيع و5815 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 14 ليسجل 4555 جنيهًا للبيع و4525 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 14.

كما شهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بقيمة 40 جنيهًا ليبلغ 54680 جنيهًا للبيع و54280 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 54640 جنيهًا للبيع و54240 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الأونصة بالجنيه ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 242965 جنيهًا للبيع و241185 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 175 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 242785 جنيهًا للبيع و 241010 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الأونصة بالدولار ليصل إلى 4532.89 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 0 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4533.5 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر دولار الصاغة انخفاضًا ليصل إلى 53.6 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 0 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 53.55 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 20 مايو الساعة 9:45 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 6785 جنيه للشراء، وللبيع 6835 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 33925 جنيه للشراء، وللبيع 34175 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 67850 جنيه للشراء، وللبيع 68350 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 169625 جنيه للشراء، وللبيع 170875 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 339250 جنيه للشراء، وللبيع 341750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 678500 جنيه للشراء، وللبيع 683500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 1017750 جنيه للشراء، وللبيع 1025250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 1357000 جنيه للشراء، وللبيع 1367000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1696250 جنيه للشراء، وللبيع 1708750 جنيه.

