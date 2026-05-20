ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 7765 للشراء في تحديث 10:55 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 20 مايو الساعة 10:55 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

ارتفع سعر عيار 24 ليسجل 7825 جنيهًا للبيع و7765 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

كما شهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 6845 جنيهًا للبيع و6795 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 6840 جنيهًا للبيع و6790 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 5865 جنيهًا للبيع و5825 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 5865 جنيهًا للبيع و 5820 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 4565 جنيهًا للبيع و4530 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4560 جنيهًا للبيع و4525 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصل إلى 54760 جنيهًا للبيع و54360 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 40 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 54720 جنيهًا للبيع و54320 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الأونصة بالجنيه ارتفاعًا ليصبح 243320 جنيهًا للبيع و241540 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 175 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 243140 جنيهًا للبيع و241365 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر دولار الصاغة ليصل إلى 53.54 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 0 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 20 مايو الساعة 10:55 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 6795 جنيه للشراء، وللبيع 6845 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 33975 جنيه للشراء، وللبيع 34225 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 67950 جنيه للشراء، وللبيع 68450 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 169875 جنيه للشراء، وللبيع 171125 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 339750 جنيه للشراء، وللبيع 342250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 679500 جنيه للشراء، وللبيع 684500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 1019250 جنيه للشراء، وللبيع 1026750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 1359000 جنيه للشراء، وللبيع 1369000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1698750 جنيه للشراء، وللبيع 1711250 جنيه.

