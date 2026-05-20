ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 7770 للشراء في تحديث 11:00 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الأربعاء 20 مايو الساعة 11:00 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

ارتفع سعر عيار 24 ليسجل 7830 جنيهًا للبيع و7770 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

كما شهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 6850 جنيهًا للبيع و6800 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 6845 جنيهًا للبيع و6795 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 5870 جنيهًا للبيع و5830 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 5865 جنيهًا للبيع و 5825 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 4565 جنيهًا للبيع و4535 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4565 جنيهًا للبيع و4530 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصل إلى 54800 جنيهًا للبيع و54400 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 40 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 54760 جنيهًا للبيع و54360 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الأونصة بالجنيه ارتفاعًا ليصبح 243495 جنيهًا للبيع و241720 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 180 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 243320 جنيهًا للبيع و241540 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الأونصة بالدولار ليصل إلى 4548.14 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 0 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 20 مايو الساعة 11:00 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 6800 جنيه للشراء، وللبيع 6850 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 34000 جنيه للشراء، وللبيع 34250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 68000 جنيه للشراء، وللبيع 68500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 170000 جنيه للشراء، وللبيع 171250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 340000 جنيه للشراء، وللبيع 342500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 680000 جنيه للشراء، وللبيع 685000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 1020000 جنيه للشراء، وللبيع 1027500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 1360000 جنيه للشراء، وللبيع 1370000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1700000 جنيه للشراء، وللبيع 1712500 جنيه.

