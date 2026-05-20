ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 7785 للشراء في تحديث 11:20 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الأربعاء 20 مايو الساعة 11:20 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بقيمة 15 جنيهًا ليبلغ 7830 جنيهًا للبيع و7785 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 7830 جنيهًا للبيع و7770 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 6850 جنيهًا للبيع و6810 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 10 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 6850 جنيهًا للبيع و 6800 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 5870 جنيهًا للبيع و5835 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 5870 جنيهًا للبيع و5830 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصل إلى 4565 جنيهًا للبيع و4540 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4565 جنيهًا للبيع و4535 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصبح 54800 جنيهًا للبيع و54480 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 80 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 54800 جنيهًا للبيع و54400 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الأونصة بالجنيه ليصل إلى 243495 جنيهًا للبيع و242075 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 355 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر الأونصة بالدولار ليسجل 4547.11 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 0 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الأونصة بالدولار.

كما شهد سعر دولار الصاغة تراجعًا بقيمة 0 جنيهًا ليبلغ 53.55 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 53.54 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 20 مايو الساعة 11:20 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 6810 جنيه للشراء، وللبيع 6850 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 34050 جنيه للشراء، وللبيع 34250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 68100 جنيه للشراء، وللبيع 68500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 170250 جنيه للشراء، وللبيع 171250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 340500 جنيه للشراء، وللبيع 342500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 681000 جنيه للشراء، وللبيع 685000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 1021500 جنيه للشراء، وللبيع 1027500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 1362000 جنيه للشراء، وللبيع 1370000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1702500 جنيه للشراء، وللبيع 1712500 جنيه.

