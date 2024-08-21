انخفاض أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه وبنك الكويت الوطني يتصدر الشراء: تحديث 08:05 صباحا

يبحث الكثيرون عن سعر الدولار الأمريكي اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 21 أغسطس الساعة 8:05 صباحًا. حيث يُعد الدولار الأمريكي من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الدولار الأمريكي في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الدولار الأمريكي بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الدولار الأمريكي الحالية.

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي الآن

أفضل سعر لشراء الدولار الأمريكي حاليًا متوفر في بنك الكويت الوطني حيث تراجع الدولار الأمريكي بمقدار 2 قرشًا ليصل إلى 48.87 جنيهًا.

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.81 جنيها، وسعر البيع هو 48.94 جنيها.

بنك مصر: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.79 جنيها للشراء و 48.89 للبيع.

كريدي أجريكول: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.82 جنيها للشراء و 48.92 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.80 جنيها، وللبيع 48.90 جنيها.

بنك البركة: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.79 جنيها، وللبيع عند 48.89 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.85 جنيها، وسعر البيع هو 48.95 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.85 جنيها وبيعه بسعر 48.95 جنيها.

ميد بنك: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.75 جنيها، وللبيع عند 48.85 جنيها.

بنك قناة السويس: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.85 جنيها، وسعر البيع هو 48.95 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.79 جنيها، وسعر البيع هو 48.89 جنيها.

المصرف المتحد: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.79 جنيها، وللبيع 48.89 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.87 جنيها، وللبيع 48.97 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.75 جنيها، وللبيع 48.85 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.85 جنيها للشراء و 48.95 للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: الدولار الأمريكي يسجل 48.80 جنيها للشراء و 48.90 جنيها للبيع.

بنك التنمية الصناعية: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.75 جنيها وبيعه بسعر 48.85 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.79 جنيها، وسعر البيع 48.89 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.80 جنيها، وللبيع 48.90 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.79 جنيها للشراء و 48.89 للبيع.

المصرف العربي الدولي: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.80 جنيها وبيعه بسعر 48.90 جنيها.

بنك الإسكندرية: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.80 جنيها للشراء و 48.90 للبيع.

البنك الأهلي المتحد: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.85 جنيها للشراء و 48.95 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: الدولار الأمريكي يسجل 48.79 جنيها للشراء و 48.89 جنيها للبيع.

بنك HSBC: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.80 جنيها للشراء و 48.90 للبيع.

بنك قطر الوطني: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.80 جنيها، وسعر البيع 48.90 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدولار الأمريكي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدولار الأمريكي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.