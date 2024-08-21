تحديث 08:20 صباحا: ارتفاع بقيمة 5 قرشًا لسعر اليورو الآن مقابل الجنيه

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار اليورو اليوم في مصر ليوم الأربعاء 21 أغسطس الساعة 8:20 صباحًا. حيث يُعتبر اليورو عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار اليورو تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار اليورو الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار اليورو.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

تجد أعلى قيمة لشراء اليورو في بنك قناة السويس حيث صعد سعر اليورو بمقدار 5 قرشًا ليصل إلى 54.31 جنيهًا

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: بلغ سعر شراء اليورو 54.09 جنيها، وسعر البيع 54.25 جنيها.

بنك مصر: استقر سعر اليورو للشراء عند 54.03 جنيها، وللبيع عند 54.29 جنيها.

كريدي أجريكول: شراء اليورو بسعر 54.06 جنيها وبيعه بسعر 54.24 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر اليورو للشراء هو 54.04 جنيها، وللبيع 54.22 جنيها.

بنك البركة: سجل سعر اليورو 54.03 جنيها للشراء و 54.21 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: اليورو يسجل 54.01 جنيها للشراء و 54.24 جنيها للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الشراء لعملة اليورو هو 54.09 جنيها، وسعر البيع هو 54.28 جنيها.

ميد بنك: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.85 جنيها، وسعر البيع هو 54.25 جنيها.

بنك قناة السويس: اليورو يسجل 54.31 جنيها للشراء و 54.49 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المصري: شراء اليورو بسعر 54.03 جنيها وبيعه بسعر 54.29 جنيها.

المصرف المتحد: سجل سعر اليورو 53.76 جنيها للشراء و 54.21 للبيع.

بنك الكويت الوطني: اليورو يسجل 54.11 جنيها للشراء و 54.30 جنيها للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر اليورو للشراء هو 54.00 جنيها، وللبيع 54.16 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: بلغ سعر شراء اليورو 53.89 جنيها، وسعر البيع 54.28 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: استقر سعر اليورو للشراء عند 54.04 جنيها، وللبيع عند 54.22 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سعر اليورو للشراء هو 54.00 جنيها، وللبيع 54.16 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: استقر سعر اليورو للشراء عند 54.03 جنيها، وللبيع عند 54.21 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سجل سعر اليورو 54.04 جنيها للشراء و 54.22 للبيع.

البنك التجاري الدولي: بلغ سعر شراء اليورو 54.03 جنيها، وسعر البيع 54.28 جنيها.

المصرف العربي الدولي: شراء اليورو بسعر 54.04 جنيها وبيعه بسعر 54.22 جنيها.

بنك الإسكندرية: قيمة اليورو للشراء هي 54.02 جنيها، وللبيع 54.22 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: اليورو يسجل 54.09 جنيها للشراء و 54.28 جنيها للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: قيمة اليورو للشراء هي 54.03 جنيها، وللبيع 54.25 جنيها.

بنك HSBC: اليورو يسجل 54.04 جنيها للشراء و 54.22 جنيها للبيع.

بنك قطر الوطني: بلغ سعر شراء اليورو 54.26 جنيها، وسعر البيع 54.44 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.