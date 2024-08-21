ارتفاع بسعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري وبنك قناة السويس يتصدر الشراء: تحديث 08:20 صباحا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الجنيه الاسترليني اليوم في مصر ليوم الأربعاء 21 أغسطس الساعة 8:20 صباحًا. حيث يُعتبر الجنيه الاسترليني عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الجنيه الاسترليني تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الجنيه الاسترليني الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الجنيه الاسترليني.

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني الآن

تجد أعلى قيمة لشراء الجنيه الاسترليني في بنك قناة السويس حيث ارتفع الجنيه الاسترليني بقيمة 6 قرشًا ليبلغ سعره 63.62 جنيهًا

سعر جنيه استرليني الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: الجنيه الاسترليني يسجل 63.46 جنيها للشراء و 63.68 جنيها للبيع.

بنك مصر: سعر الجنيه الاسترليني الآن 63.31 جنيها للشراء و 63.70 للبيع.

كريدي أجريكول: الجنيه الاسترليني يسجل 63.34 جنيها للشراء و 63.67 جنيها للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 63.32 جنيها، وللبيع 63.64 جنيها.

بنك البركة: الجنيه الاسترليني يسجل 63.31 جنيها للشراء و 63.62 جنيها للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 63.29 جنيها، وللبيع 63.68 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 63.38 جنيها، وللبيع عند 63.69 جنيها.

ميد بنك: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 63.21 جنيها وبيعه بسعر 63.74 جنيها.

بنك قناة السويس: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 63.62 جنيها، وسعر البيع هو 63.82 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 63.31 جنيها، وللبيع 63.70 جنيها.

المصرف المتحد: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 62.99 جنيها، وللبيع 63.62 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر الجنيه الاسترليني الآن 63.41 جنيها للشراء و 63.72 للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 63.27 جنيها وبيعه بسعر 63.48 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 63.22 جنيها، وللبيع عند 63.69 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: الجنيه الاسترليني يسجل 63.32 جنيها للشراء و 63.65 جنيها للبيع.

بنك التنمية الصناعية: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 63.27 جنيها، وسعر البيع هو 63.48 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 63.31 جنيها وبيعه بسعر 63.62 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر الجنيه الاسترليني الآن 63.32 جنيها للشراء و 63.63 للبيع.

البنك التجاري الدولي: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 63.31 جنيها وبيعه بسعر 63.70 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سعر الجنيه الاسترليني الآن 63.32 جنيها للشراء و 63.63 للبيع.

بنك الإسكندرية: سجل سعر الجنيه الاسترليني 63.29 جنيها للشراء و 63.64 للبيع.

البنك الأهلي المتحد: الجنيه الاسترليني يسجل 63.38 جنيها للشراء و 63.69 جنيها للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 63.31 جنيها، وسعر البيع 63.69 جنيها.

بنك HSBC: سعر الجنيه الاسترليني الآن 63.32 جنيها للشراء و 63.63 للبيع.

بنك قطر الوطني: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 63.56 جنيها، وسعر البيع 63.76 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الجنيه الاسترليني في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الجنيه الاسترليني لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.