تحديث 10:15 صباحا: انخفاض بقيمة 2 قرشًا لسعر الدولار الأمريكي الآن مقابل الجنيه

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الدولار الأمريكي اليوم في مصر ليوم الأربعاء 21 أغسطس الساعة 10:15 صباحًا. حيث يُعتبر الدولار الأمريكي عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الدولار الأمريكي تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الدولار الأمريكي الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الدولار الأمريكي.

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي الآن

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي بالبنوك الآن تجده في مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك الأهلي الكويتي والبنك الأهلي المتحد وبنك الاستثمار العربي وبنك قناة السويس وبنك البركة وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية وبنك الكويت الوطني حيث شهدت تعاملات الساعة الأخيرة تراجع سعر الدولار الأمريكي بمقدار 2 قرشًا ليسجل 48.85 جنيهًا

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.81 جنيها، وللبيع 48.94 جنيها.

بنك مصر: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.79 جنيها، وللبيع 48.89 جنيها.

كريدي أجريكول: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.82 جنيها للشراء و 48.92 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.80 جنيها وبيعه بسعر 48.90 جنيها.

بنك البركة: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.79 جنيها، وللبيع عند 48.89 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.85 جنيها للشراء و 48.95 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.85 جنيها، وسعر البيع هو 48.95 جنيها.

ميد بنك: الدولار الأمريكي يسجل 48.75 جنيها للشراء و 48.85 جنيها للبيع.

بنك قناة السويس: الدولار الأمريكي يسجل 48.85 جنيها للشراء و 48.95 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المصري: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.79 جنيها، وللبيع 48.89 جنيها.

المصرف المتحد: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.79 جنيها للشراء و 48.89 للبيع.

بنك الكويت الوطني: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.87 جنيها، وسعر البيع هو 48.97 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.75 جنيها، وللبيع 48.85 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.85 جنيها، وللبيع 48.95 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.80 جنيها وبيعه بسعر 48.90 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.75 جنيها، وللبيع عند 48.85 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.79 جنيها للشراء و 48.89 للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.80 جنيها وبيعه بسعر 48.90 جنيها.

البنك التجاري الدولي: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.79 جنيها، وللبيع عند 48.89 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.80 جنيها للشراء و 48.90 للبيع.

بنك الإسكندرية: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.80 جنيها وبيعه بسعر 48.90 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.85 جنيها، وللبيع عند 48.95 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.79 جنيها للشراء و 48.89 للبيع.

بنك HSBC: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.80 جنيها، وللبيع 48.90 جنيها.

بنك قطر الوطني: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.80 جنيها للشراء و 48.90 للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدولار الأمريكي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدولار الأمريكي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.