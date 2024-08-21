تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 3971 للشراء في تحديث 12:00 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 21 أغسطس الساعة 12:00 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 3949 جنيهًا للبيع و3971 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 6 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 22 ليسجل 3620 جنيهًا للبيع و3640 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 6 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

كما شهد سعر عيار 21 تراجعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 3455 جنيهًا للبيع و3475 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3460 جنيهًا للبيع و3480 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2961 جنيهًا للبيع و2979 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 4 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2966 جنيهًا للبيع و 2983 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 2303 جنيهًا للبيع و2317 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 3 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2307 جنيهًا للبيع و2320 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 12 انخفاضًا ليصل إلى 1974 جنيهًا للبيع و1986 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 3 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 1977 جنيهًا للبيع و1989 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الاونصة انخفاضًا ليصبح 122801 جنيهًا للبيع و123511 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 178 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 122978 جنيهًا للبيع و123689 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 27640 جنيهًا للبيع و27800 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 40 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر الكيلو ليسجل 3948571 جنيهًا للبيع و3971429 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 5714 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الكيلو.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 21 أغسطس الساعة 12:00 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 3475 جنيه للشراء، وللبيع 3455 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 17375 جنيه للشراء، وللبيع 17275 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 34750 جنيه للشراء، وللبيع 34550 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 86875 جنيه للشراء، وللبيع 86375 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 173750 جنيه للشراء، وللبيع 172750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 347500 جنيه للشراء، وللبيع 345500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 521250 جنيه للشراء، وللبيع 518250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 695000 جنيه للشراء، وللبيع 691000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 868750 جنيه للشراء، وللبيع 863750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.