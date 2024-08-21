ارتفاع بسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 12:45 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الدولار الأمريكي اليوم في مصر الأربعاء 21 أغسطس الساعة 12:45 مساءً. حيث يُعد الدولار الأمريكي من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الدولار الأمريكي ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الدولار الأمريكي الحالي.

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي الآن

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي بالبنوك الآن تجده في مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك الأهلي المتحد حيث شهد الدولار الأمريكي ارتفاعًا أمام الجنيه المصري بقيمة 2 قرشًا ليسجل 48.87 جنيهًا.

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.81 جنيها للشراء و 48.94 للبيع.

بنك مصر: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.81 جنيها، وللبيع 48.91 جنيها.

كريدي أجريكول: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.84 جنيها للشراء و 48.94 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.80 جنيها، وللبيع 48.90 جنيها.

بنك البركة: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.85 جنيها وبيعه بسعر 48.95 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.85 جنيها، وللبيع 48.95 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: الدولار الأمريكي يسجل 48.87 جنيها للشراء و 48.97 جنيها للبيع.

ميد بنك: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.77 جنيها، وللبيع 48.87 جنيها.

بنك قناة السويس: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.85 جنيها، وللبيع 48.95 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.81 جنيها للشراء و 48.91 للبيع.

المصرف المتحد: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.81 جنيها، وسعر البيع هو 48.91 جنيها.

بنك الكويت الوطني: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.85 جنيها، وللبيع 48.95 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.85 جنيها للشراء و 48.95 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: الدولار الأمريكي يسجل 48.85 جنيها للشراء و 48.95 جنيها للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.80 جنيها للشراء و 48.90 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.75 جنيها، وللبيع 48.89 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.79 جنيها، وسعر البيع هو 48.89 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.82 جنيها للشراء و 48.92 للبيع.

البنك التجاري الدولي: الدولار الأمريكي يسجل 48.81 جنيها للشراء و 48.91 جنيها للبيع.

المصرف العربي الدولي: الدولار الأمريكي يسجل 48.80 جنيها للشراء و 48.90 جنيها للبيع.

بنك الإسكندرية: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.82 جنيها، وللبيع 48.92 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.87 جنيها، وللبيع 48.97 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.82 جنيها للشراء و 48.92 للبيع.

بنك HSBC: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.83 جنيها للشراء و 48.93 للبيع.

بنك قطر الوطني: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.82 جنيها، وللبيع 48.92 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدولار الأمريكي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدولار الأمريكي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.