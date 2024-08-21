ارتفاع بسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 04:20 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الدولار الأمريكي اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 21 أغسطس الساعة 4:20 مساءً. حيث يُعد الدولار الأمريكي من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الدولار الأمريكي في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الدولار الأمريكي بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الدولار الأمريكي الحالية.

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي الآن

أفضل سعر لشراء الدولار الأمريكي حاليًا متوفر في مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك الأهلي المتحد حيث ارتفع سعر الدولار الأمريكي بقيمة 2 قرشًا في آخر تحديث للأسعار الآن ليصل إلى 48.87 جنيهًا

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.73 جنيها، وللبيع عند 48.87 جنيها.

بنك مصر: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.76 جنيها للشراء و 48.86 للبيع.

كريدي أجريكول: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.75 جنيها، وللبيع عند 48.85 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.74 جنيها وبيعه بسعر 48.84 جنيها.

بنك البركة: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.74 جنيها، وللبيع عند 48.84 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.87 جنيها، وسعر البيع هو 48.97 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.87 جنيها، وسعر البيع هو 48.97 جنيها.

ميد بنك: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.72 جنيها للشراء و 48.82 للبيع.

بنك قناة السويس: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.76 جنيها، وللبيع 48.86 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.74 جنيها للشراء و 48.84 للبيع.

المصرف المتحد: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.76 جنيها، وسعر البيع هو 48.86 جنيها.

بنك الكويت الوطني: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.74 جنيها، وللبيع 48.84 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: الدولار الأمريكي يسجل 48.85 جنيها للشراء و 48.95 جنيها للبيع.

بنك الاستثمار العربي: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.76 جنيها للشراء و 48.86 للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.73 جنيها للشراء و 48.83 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.75 جنيها، وللبيع عند 48.89 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.74 جنيها، وللبيع 48.84 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.74 جنيها، وللبيع عند 48.84 جنيها.

البنك التجاري الدولي: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.74 جنيها، وسعر البيع 48.84 جنيها.

المصرف العربي الدولي: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.74 جنيها، وللبيع 48.84 جنيها.

بنك الإسكندرية: الدولار الأمريكي يسجل 48.82 جنيها للشراء و 48.92 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المتحد: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.75 جنيها، وللبيع 48.85 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.74 جنيها، وللبيع 48.84 جنيها.

بنك HSBC: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.74 جنيها للشراء و 48.84 للبيع.

بنك قطر الوطني: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.74 جنيها، وسعر البيع 48.84 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدولار الأمريكي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدولار الأمريكي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.