تحديث 04:45 مساءًا: ارتفاع بقيمة 1 قرشًا لسعر الدرهم الإماراتي الآن مقابل الجنيه

يبحث الكثيرون عن سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 21 أغسطس الساعة 4:45 مساءً. حيث يُعد الدرهم الإماراتي من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الدرهم الإماراتي في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الدرهم الإماراتي بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الدرهم الإماراتي الحالية.

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي الآن

تجد أعلى قيمة لشراء الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي الكويتي حيث سجل الدرهم الإماراتي زيادة أمام الجنيه المصري بقيمة 1 قرشًا ليصل إلى 13.31 جنيهًا.

سعر درهم إماراتي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.27 جنيها، وسعر البيع هو 13.31 جنيها.

بنك مصر: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.26 جنيها للشراء و 13.30 للبيع.

كريدي أجريكول: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.25 جنيها، وللبيع 13.29 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.20 جنيها، وللبيع 13.30 جنيها.

بنك البركة: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.27 جنيها وبيعه بسعر 13.30 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.28 جنيها، وللبيع 13.30 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.30 جنيها، وللبيع 13.33 جنيها.

ميد بنك: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.24 جنيها، وللبيع عند 13.31 جنيها.

بنك قناة السويس: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.25 جنيها، وسعر البيع هو 13.30 جنيها.

البنك الأهلي المصري: الدرهم الإماراتي يسجل 13.26 جنيها للشراء و 13.30 جنيها للبيع.

المصرف المتحد: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.00 جنيها، وسعر البيع 13.30 جنيها.

بنك الكويت الوطني: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.14 جنيها، وللبيع عند 13.37 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: الدرهم الإماراتي يسجل 13.26 جنيها للشراء و 13.33 جنيها للبيع.

بنك الاستثمار العربي: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.26 جنيها، وسعر البيع هو 13.30 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.23 جنيها للشراء و 13.31 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.19 جنيها، وللبيع 13.30 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.25 جنيها للشراء و 13.30 للبيع.

المصرف العربي الدولي: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.27 جنيها، وسعر البيع هو 13.30 جنيها.

بنك الإسكندرية: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.28 جنيها للشراء و 13.32 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.25 جنيها، وسعر البيع هو 13.30 جنيها.

بنك HSBC: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.28 جنيها وبيعه بسعر 13.31 جنيها.

بنك قطر الوطني: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.23 جنيها، وسعر البيع 13.30 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدرهم الإماراتي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدرهم الإماراتي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.