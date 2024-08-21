تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 3954 للشراء في تحديث 05:05 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 21 أغسطس الساعة 5:05 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 3931 جنيهًا للبيع و3954 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 17 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 22 ليسجل 3604 جنيهًا للبيع و3625 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 15 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

كما شهد سعر عيار 21 تراجعًا بقيمة 15 جنيهًا ليبلغ 3440 جنيهًا للبيع و3460 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3455 جنيهًا للبيع و3475 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2949 جنيهًا للبيع و2966 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 13 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2961 جنيهًا للبيع و 2979 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 2293 جنيهًا للبيع و2307 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 10 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2303 جنيهًا للبيع و2317 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 12 انخفاضًا ليصل إلى 1966 جنيهًا للبيع و1977 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 9 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 1974 جنيهًا للبيع و1986 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الاونصة انخفاضًا ليصبح 122267 جنيهًا للبيع و122978 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 533 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 122801 جنيهًا للبيع و123511 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 27520 جنيهًا للبيع و27680 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 120 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر الكيلو ليسجل 3931429 جنيهًا للبيع و3954286 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 17143 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الكيلو.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 21 أغسطس الساعة 5:05 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3460 جنيه للشراء، وللبيع 3440 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 17300 جنيه للشراء، وللبيع 17200 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 34600 جنيه للشراء، وللبيع 34400 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 86500 جنيه للشراء، وللبيع 86000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 173000 جنيه للشراء، وللبيع 172000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 346000 جنيه للشراء، وللبيع 344000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 519000 جنيه للشراء، وللبيع 516000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 692000 جنيه للشراء، وللبيع 688000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 865000 جنيه للشراء، وللبيع 860000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.