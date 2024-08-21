ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 3966 للشراء في تحديث 06:25 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 21 أغسطس الساعة 6:25 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا ليصبح 3943 جنيهًا للبيع و3966 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 12 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3931 جنيهًا للبيع و3954 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 22 ليصل إلى 3614 جنيهًا للبيع و3635 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 10 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 21 ليسجل 3450 جنيهًا للبيع و3470 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 10 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

كما شهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بقيمة 8 جنيهًا ليبلغ 2957 جنيهًا للبيع و2974 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 2949 جنيهًا للبيع و2966 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 14 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2300 جنيهًا للبيع و2313 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 6 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2293 جنيهًا للبيع و 2307 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 12 ليصل إلى 1971 جنيهًا للبيع و1983 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 6 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 1966 جنيهًا للبيع و1977 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الاونصة ارتفاعًا ليصل إلى 122623 جنيهًا للبيع و123334 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 356 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 122267 جنيهًا للبيع و122978 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصبح 27600 جنيهًا للبيع و27760 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 80 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 27520 جنيهًا للبيع و27680 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الكيلو ليصل إلى 3942857 جنيهًا للبيع و3965714 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 11428 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 21 أغسطس الساعة 6:25 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 3470 جنيه للشراء، وللبيع 3450 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 17350 جنيه للشراء، وللبيع 17250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 34700 جنيه للشراء، وللبيع 34500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 86750 جنيه للشراء، وللبيع 86250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 173500 جنيه للشراء، وللبيع 172500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 347000 جنيه للشراء، وللبيع 345000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 520500 جنيه للشراء، وللبيع 517500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 694000 جنيه للشراء، وللبيع 690000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 867500 جنيه للشراء، وللبيع 862500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.