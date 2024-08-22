انخفاض أسعار الدرهم الإماراتي أمام الجنيه ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 12:05 صباحا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الدرهم الإماراتي اليوم في مصر ليوم الخميس 22 أغسطس الساعة 12:05 صباحًا. حيث يُعتبر الدرهم الإماراتي عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الدرهم الإماراتي تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الدرهم الإماراتي الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الدرهم الإماراتي.

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي الآن

أفضل سعر لشراء الدرهم الإماراتي حاليًا متوفر في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث هبط سعر الدرهم الإماراتي بمقدار 1 قرشًا ليصل إلى 13.30 جنيهًا

سعر درهم إماراتي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.27 جنيها، وللبيع 13.31 جنيها.

بنك مصر: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.26 جنيها، وسعر البيع هو 13.30 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.25 جنيها للشراء و 13.29 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: الدرهم الإماراتي يسجل 13.20 جنيها للشراء و 13.30 جنيها للبيع.

بنك البركة: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.27 جنيها، وللبيع عند 13.30 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.26 جنيها، وسعر البيع 13.29 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.30 جنيها، وسعر البيع 13.33 جنيها.

ميد بنك: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.24 جنيها، وسعر البيع 13.31 جنيها.

بنك قناة السويس: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.25 جنيها، وللبيع 13.30 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.26 جنيها للشراء و 13.30 للبيع.

المصرف المتحد: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.00 جنيها، وللبيع عند 13.30 جنيها.

بنك الكويت الوطني: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.14 جنيها، وسعر البيع 13.37 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.24 جنيها، وللبيع 13.30 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.26 جنيها للشراء و 13.30 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.23 جنيها، وسعر البيع هو 13.31 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.19 جنيها، وللبيع 13.30 جنيها.

البنك التجاري الدولي: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.25 جنيها، وللبيع 13.30 جنيها.

المصرف العربي الدولي: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.27 جنيها، وسعر البيع 13.30 جنيها.

بنك الإسكندرية: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.26 جنيها، وللبيع 13.30 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.25 جنيها للشراء و 13.30 للبيع.

بنك HSBC: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.28 جنيها، وللبيع 13.31 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.23 جنيها، وللبيع 13.30 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدرهم الإماراتي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدرهم الإماراتي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.