تحديث 08:10 صباحا: انخفاض بقيمة 1 قرشًا لسعر اليورو الآن مقابل الجنيه

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار اليورو اليوم في مصر ليوم الخميس 22 أغسطس الساعة 8:10 صباحًا. حيث يُعتبر اليورو عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار اليورو تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار اليورو الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار اليورو.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

أعلى سعر لشراء اليورو بالبنوك الآن تجده في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث شهد اليورو انخفاضًا أمام الجنيه المصري بقيمة 1 قرشًا ليسجل 54.30 جنيهًا.

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: اليورو يسجل 54.20 جنيها للشراء و 54.36 جنيها للبيع.

بنك مصر: بلغ سعر شراء اليورو 54.15 جنيها، وسعر البيع 54.37 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر اليورو الآن 54.16 جنيها للشراء و 54.38 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: قيمة اليورو للشراء هي 54.15 جنيها، وللبيع 54.37 جنيها.

بنك البركة: استقر سعر اليورو للشراء عند 54.16 جنيها، وللبيع عند 54.37 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الشراء لعملة اليورو هو 54.10 جنيها، وسعر البيع هو 54.32 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سجل سعر اليورو 54.30 جنيها للشراء و 54.51 للبيع.

ميد بنك: شراء اليورو بسعر 54.09 جنيها وبيعه بسعر 54.38 جنيها.

بنك قناة السويس: سجل سعر اليورو 54.18 جنيها للشراء و 54.39 للبيع.

البنك الأهلي المصري: بلغ سعر شراء اليورو 54.10 جنيها، وسعر البيع 54.37 جنيها.

المصرف المتحد: اليورو يسجل 53.91 جنيها للشراء و 54.39 جنيها للبيع.

بنك الكويت الوطني: سعر اليورو للشراء هو 54.16 جنيها، وللبيع 54.37 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سجل سعر اليورو 54.16 جنيها للشراء و 54.38 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: سجل سعر اليورو 54.18 جنيها للشراء و 54.39 للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: شراء اليورو بسعر 54.15 جنيها وبيعه بسعر 54.37 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سعر اليورو الآن 54.24 جنيها للشراء و 54.16 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الشراء لعملة اليورو هو 54.16 جنيها، وسعر البيع هو 54.37 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: بلغ سعر شراء اليورو 54.26 جنيها، وسعر البيع 54.45 جنيها.

البنك التجاري الدولي: شراء اليورو بسعر 54.15 جنيها وبيعه بسعر 54.38 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سجل سعر اليورو 54.16 جنيها للشراء و 54.37 للبيع.

بنك الإسكندرية: شراء اليورو بسعر 54.08 جنيها وبيعه بسعر 54.37 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سعر الشراء لعملة اليورو هو 54.17 جنيها، وسعر البيع هو 54.38 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الشراء لعملة اليورو هو 54.15 جنيها، وسعر البيع هو 54.37 جنيها.

بنك HSBC: سعر اليورو الآن 54.20 جنيها للشراء و 54.41 للبيع.

بنك قطر الوطني: سجل سعر اليورو 54.16 جنيها للشراء و 54.37 للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.