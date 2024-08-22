انخفاض بسعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 08:10 صباحا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الجنيه الاسترليني اليوم في مصر ليوم الخميس 22 أغسطس الساعة 8:10 صباحًا. حيث يُعتبر الجنيه الاسترليني عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الجنيه الاسترليني تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الجنيه الاسترليني الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الجنيه الاسترليني.

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني الآن

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني بالبنوك الآن تجده في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث انخفض الجنيه الاسترليني بمقدار 4 قرشًا ليصل إلى 63.58 جنيهًا

سعر جنيه استرليني الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 63.52 جنيها، وسعر البيع 63.74 جنيها.

بنك مصر: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 63.42 جنيها، وللبيع عند 63.75 جنيها.

كريدي أجريكول: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 63.43 جنيها، وللبيع عند 63.72 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 63.42 جنيها، وسعر البيع 63.70 جنيها.

بنك البركة: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 63.42 جنيها وبيعه بسعر 63.70 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 63.36 جنيها، وسعر البيع هو 63.68 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 63.58 جنيها، وللبيع عند 63.85 جنيها.

ميد بنك: الجنيه الاسترليني يسجل 63.43 جنيها للشراء و 63.78 جنيها للبيع.

بنك قناة السويس: سعر الجنيه الاسترليني الآن 63.44 جنيها للشراء و 63.73 للبيع.

البنك الأهلي المصري: سعر الجنيه الاسترليني الآن 63.42 جنيها للشراء و 63.80 للبيع.

المصرف المتحد: الجنيه الاسترليني يسجل 63.12 جنيها للشراء و 63.71 جنيها للبيع.

بنك الكويت الوطني: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 63.42 جنيها، وللبيع 63.70 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الجنيه الاسترليني الآن 63.43 جنيها للشراء و 63.76 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 63.44 جنيها وبيعه بسعر 63.73 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر الجنيه الاسترليني الآن 63.42 جنيها للشراء و 63.75 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: الجنيه الاسترليني يسجل 63.54 جنيها للشراء و 63.74 جنيها للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 63.42 جنيها، وللبيع 63.68 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر الجنيه الاسترليني الآن 63.71 جنيها للشراء و 63.91 للبيع.

البنك التجاري الدولي: الجنيه الاسترليني يسجل 63.42 جنيها للشراء و 63.70 جنيها للبيع.

المصرف العربي الدولي: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 63.42 جنيها، وللبيع 63.70 جنيها.

بنك الإسكندرية: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 63.39 جنيها، وسعر البيع هو 63.80 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 63.43 جنيها، وللبيع عند 63.72 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 63.42 جنيها، وسعر البيع هو 63.73 جنيها.

بنك HSBC: الجنيه الاسترليني يسجل 63.47 جنيها للشراء و 63.73 جنيها للبيع.

بنك قطر الوطني: الجنيه الاسترليني يسجل 63.42 جنيها للشراء و 63.69 جنيها للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الجنيه الاسترليني في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الجنيه الاسترليني لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.