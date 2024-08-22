ارتفاع أسعار الجنيه الاسترليني أمام الجنيه والمصرف العربي الدولي يتصدر الشراء: تحديث 08:25 صباحا

يبحث الكثيرون عن سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر بتاريخ الخميس 22 أغسطس الساعة 8:25 صباحًا. حيث يُعد الجنيه الاسترليني من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الجنيه الاسترليني في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الجنيه الاسترليني بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الجنيه الاسترليني الحالية.

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني الآن

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني بالبنوك الآن تجده في المصرف العربي الدولي حيث ارتفع الجنيه الاسترليني بقيمة 5 قرشًا ليبلغ سعره 63.76 جنيهًا

سعر جنيه استرليني الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: الجنيه الاسترليني يسجل 63.52 جنيها للشراء و 63.74 جنيها للبيع.

بنك مصر: سعر الجنيه الاسترليني الآن 63.42 جنيها للشراء و 63.75 للبيع.

كريدي أجريكول: سجل سعر الجنيه الاسترليني 63.43 جنيها للشراء و 63.72 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 63.42 جنيها، وسعر البيع هو 63.70 جنيها.

بنك البركة: سجل سعر الجنيه الاسترليني 63.42 جنيها للشراء و 63.70 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 63.36 جنيها، وللبيع 63.68 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: الجنيه الاسترليني يسجل 63.58 جنيها للشراء و 63.85 جنيها للبيع.

ميد بنك: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 63.43 جنيها، وللبيع 63.78 جنيها.

بنك قناة السويس: سعر الجنيه الاسترليني الآن 63.44 جنيها للشراء و 63.73 للبيع.

البنك الأهلي المصري: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 63.42 جنيها، وسعر البيع 63.80 جنيها.

المصرف المتحد: سجل سعر الجنيه الاسترليني 63.12 جنيها للشراء و 63.71 للبيع.

بنك الكويت الوطني: سجل سعر الجنيه الاسترليني 63.42 جنيها للشراء و 63.70 للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: الجنيه الاسترليني يسجل 63.43 جنيها للشراء و 63.76 جنيها للبيع.

بنك الاستثمار العربي: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 63.44 جنيها، وسعر البيع 63.73 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر الجنيه الاسترليني الآن 63.42 جنيها للشراء و 63.75 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 63.54 جنيها وبيعه بسعر 63.74 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 63.42 جنيها، وسعر البيع هو 63.68 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سجل سعر الجنيه الاسترليني 63.71 جنيها للشراء و 63.91 للبيع.

البنك التجاري الدولي: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 63.42 جنيها، وسعر البيع هو 63.70 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 63.76 جنيها، وسعر البيع هو 63.97 جنيها.

بنك الإسكندرية: الجنيه الاسترليني يسجل 63.39 جنيها للشراء و 63.80 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المتحد: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 63.43 جنيها، وسعر البيع هو 63.72 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 63.42 جنيها وبيعه بسعر 63.73 جنيها.

بنك HSBC: سجل سعر الجنيه الاسترليني 63.47 جنيها للشراء و 63.73 للبيع.

بنك قطر الوطني: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 63.42 جنيها وبيعه بسعر 63.69 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الجنيه الاسترليني في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الجنيه الاسترليني لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.