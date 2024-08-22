ارتفاع بسعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري والمصرف العربي الدولي يتصدر الشراء: تحديث 08:30 صباحا

يبحث الكثيرون عن سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر بتاريخ الخميس 22 أغسطس الساعة 8:30 صباحًا. حيث يُعد الجنيه الاسترليني من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الجنيه الاسترليني في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الجنيه الاسترليني بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الجنيه الاسترليني الحالية.

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني الآن

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني بالبنوك الآن تجده في المصرف العربي الدولي حيث ارتفع الجنيه الاسترليني بقيمة 5 قرشًا ليبلغ سعره 63.76 جنيهًا

سعر جنيه استرليني الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 63.52 جنيها، وللبيع 63.74 جنيها.

بنك مصر: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 63.42 جنيها، وسعر البيع 63.75 جنيها.

كريدي أجريكول: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 63.43 جنيها، وسعر البيع 63.72 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 63.42 جنيها، وسعر البيع هو 63.70 جنيها.

بنك البركة: سجل سعر الجنيه الاسترليني 63.42 جنيها للشراء و 63.70 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 63.36 جنيها، وللبيع عند 63.68 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 63.58 جنيها وبيعه بسعر 63.85 جنيها.

ميد بنك: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 63.43 جنيها، وسعر البيع 63.78 جنيها.

بنك قناة السويس: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 63.79 جنيها، وللبيع 63.99 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 63.42 جنيها، وسعر البيع هو 63.80 جنيها.

المصرف المتحد: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 63.12 جنيها، وسعر البيع 63.71 جنيها.

بنك الكويت الوطني: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 63.42 جنيها، وسعر البيع 63.70 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 63.43 جنيها، وللبيع عند 63.76 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 63.44 جنيها، وللبيع 63.73 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر الجنيه الاسترليني الآن 63.42 جنيها للشراء و 63.75 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 63.54 جنيها وبيعه بسعر 63.74 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الجنيه الاسترليني الآن 63.42 جنيها للشراء و 63.68 للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: الجنيه الاسترليني يسجل 63.71 جنيها للشراء و 63.91 جنيها للبيع.

البنك التجاري الدولي: سعر الجنيه الاسترليني الآن 63.42 جنيها للشراء و 63.70 للبيع.

المصرف العربي الدولي: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 63.76 جنيها، وللبيع 63.97 جنيها.

بنك الإسكندرية: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 63.39 جنيها وبيعه بسعر 63.80 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سعر الجنيه الاسترليني الآن 63.43 جنيها للشراء و 63.72 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: سجل سعر الجنيه الاسترليني 63.42 جنيها للشراء و 63.73 للبيع.

بنك HSBC: الجنيه الاسترليني يسجل 63.47 جنيها للشراء و 63.73 جنيها للبيع.

بنك قطر الوطني: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 63.42 جنيها، وسعر البيع 63.69 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الجنيه الاسترليني في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الجنيه الاسترليني لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.