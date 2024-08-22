ارتفاع بسعر اليورو مقابل الجنيه المصري وبنك قناة السويس يتصدر الشراء: تحديث 08:35 صباحا

يبحث الكثيرون عن سعر اليورو اليوم في مصر بتاريخ الخميس 22 أغسطس الساعة 8:35 صباحًا. حيث يُعد اليورو من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار اليورو في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار اليورو بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار اليورو الحالية.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

تجد أعلى قيمة لشراء اليورو في بنك قناة السويس حيث زاد سعر اليورو بمقدار 2 قرشًا ليبلغ 54.32 جنيهًا

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: اليورو يسجل 54.20 جنيها للشراء و 54.36 جنيها للبيع.

بنك مصر: قيمة اليورو للشراء هي 54.15 جنيها، وللبيع 54.37 جنيها.

كريدي أجريكول: سجل سعر اليورو 54.16 جنيها للشراء و 54.38 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: شراء اليورو بسعر 54.15 جنيها وبيعه بسعر 54.37 جنيها.

بنك البركة: سعر اليورو للشراء هو 54.16 جنيها، وللبيع 54.37 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: اليورو يسجل 54.10 جنيها للشراء و 54.32 جنيها للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: اليورو يسجل 54.31 جنيها للشراء و 54.50 جنيها للبيع.

ميد بنك: سعر الشراء لعملة اليورو هو 54.09 جنيها، وسعر البيع هو 54.38 جنيها.

بنك قناة السويس: شراء اليورو بسعر 54.32 جنيها وبيعه بسعر 54.51 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر اليورو للشراء هو 54.30 جنيها، وللبيع 54.49 جنيها.

المصرف المتحد: سعر اليورو الآن 53.91 جنيها للشراء و 54.39 للبيع.

بنك الكويت الوطني: اليورو يسجل 54.16 جنيها للشراء و 54.37 جنيها للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: اليورو يسجل 54.16 جنيها للشراء و 54.38 جنيها للبيع.

بنك الاستثمار العربي: سجل سعر اليورو 54.18 جنيها للشراء و 54.39 للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: قيمة اليورو للشراء هي 54.15 جنيها، وللبيع 54.37 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سجل سعر اليورو 54.24 جنيها للشراء و 54.16 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: سعر اليورو الآن 54.16 جنيها للشراء و 54.37 للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر اليورو للشراء هو 54.26 جنيها، وللبيع 54.45 جنيها.

البنك التجاري الدولي: قيمة اليورو للشراء هي 54.30 جنيها، وللبيع 54.51 جنيها.

المصرف العربي الدولي: بلغ سعر شراء اليورو 54.30 جنيها، وسعر البيع 54.49 جنيها.

بنك الإسكندرية: شراء اليورو بسعر 54.08 جنيها وبيعه بسعر 54.37 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: استقر سعر اليورو للشراء عند 54.17 جنيها، وللبيع عند 54.38 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سعر اليورو الآن 54.15 جنيها للشراء و 54.37 للبيع.

بنك HSBC: اليورو يسجل 54.30 جنيها للشراء و 54.49 جنيها للبيع.

بنك قطر الوطني: سعر اليورو الآن 54.30 جنيها للشراء و 54.49 للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.