تحديث 08:35 صباحا: ارتفاع بقيمة 3 قرشًا لسعر الجنيه الاسترليني الآن مقابل الجنيه

يبحث الكثيرون عن سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر بتاريخ الخميس 22 أغسطس الساعة 8:35 صباحًا. حيث يُعد الجنيه الاسترليني من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الجنيه الاسترليني في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الجنيه الاسترليني بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الجنيه الاسترليني الحالية.

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني الآن

أفضل سعر لشراء الجنيه الاسترليني حاليًا متوفر في بنك قناة السويس حيث شهد الجنيه الاسترليني ارتفاعًا أمام الجنيه المصري بقيمة 3 قرشًا ليسجل 63.79 جنيهًا.

سعر جنيه استرليني الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 63.52 جنيها، وسعر البيع هو 63.74 جنيها.

بنك مصر: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 63.42 جنيها، وللبيع 63.75 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 63.43 جنيها، وللبيع 63.72 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 63.42 جنيها، وسعر البيع 63.70 جنيها.

بنك البركة: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 63.42 جنيها، وللبيع عند 63.70 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الجنيه الاسترليني الآن 63.36 جنيها للشراء و 63.68 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 63.77 جنيها وبيعه بسعر 63.98 جنيها.

ميد بنك: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 63.43 جنيها، وللبيع عند 63.78 جنيها.

بنك قناة السويس: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 63.79 جنيها، وسعر البيع هو 63.99 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سجل سعر الجنيه الاسترليني 63.77 جنيها للشراء و 63.97 للبيع.

المصرف المتحد: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 63.12 جنيها، وسعر البيع هو 63.71 جنيها.

بنك الكويت الوطني: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 63.42 جنيها، وللبيع عند 63.70 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: الجنيه الاسترليني يسجل 63.43 جنيها للشراء و 63.76 جنيها للبيع.

بنك الاستثمار العربي: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 63.44 جنيها، وللبيع 63.73 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 63.42 جنيها، وسعر البيع هو 63.75 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 63.54 جنيها، وللبيع 63.74 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 63.42 جنيها، وللبيع عند 63.68 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر الجنيه الاسترليني الآن 63.71 جنيها للشراء و 63.91 للبيع.

البنك التجاري الدولي: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 63.76 جنيها، وللبيع 63.97 جنيها.

المصرف العربي الدولي: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 63.76 جنيها، وسعر البيع 63.97 جنيها.

بنك الإسكندرية: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 63.39 جنيها، وللبيع 63.80 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سعر الجنيه الاسترليني الآن 63.43 جنيها للشراء و 63.72 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 63.42 جنيها، وسعر البيع هو 63.73 جنيها.

بنك HSBC: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 63.76 جنيها، وللبيع 63.97 جنيها.

بنك قطر الوطني: الجنيه الاسترليني يسجل 63.76 جنيها للشراء و 63.97 جنيها للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الجنيه الاسترليني في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الجنيه الاسترليني لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.