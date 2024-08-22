انخفاض أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه والبنك الأهلي الكويتي يتصدر الشراء: تحديث 09:00 صباحا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الدولار الأمريكي اليوم في مصر ليوم الخميس 22 أغسطس الساعة 9:00 صباحًا. حيث يُعتبر الدولار الأمريكي عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الدولار الأمريكي تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الدولار الأمريكي الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الدولار الأمريكي.

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي الآن

أفضل سعر لشراء الدولار الأمريكي حاليًا متوفر في البنك الأهلي الكويتي وبنك الاستثمار العربي وبنك قناة السويس والمصرف المتحد حيث تراجع سعر الدولار الأمريكي بمقدار 11 قرشًا ليبلغ 48.76 جنيهًا

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.73 جنيها وبيعه بسعر 48.87 جنيها.

بنك مصر: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.74 جنيها، وسعر البيع هو 48.84 جنيها.

كريدي أجريكول: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.75 جنيها وبيعه بسعر 48.85 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.74 جنيها، وسعر البيع هو 48.84 جنيها.

بنك البركة: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.76 جنيها، وللبيع عند 48.86 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.76 جنيها، وسعر البيع 48.86 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.75 جنيها، وللبيع عند 48.85 جنيها.

ميد بنك: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.72 جنيها، وسعر البيع 48.82 جنيها.

بنك قناة السويس: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.76 جنيها للشراء و 48.86 للبيع.

البنك الأهلي المصري: الدولار الأمريكي يسجل 48.74 جنيها للشراء و 48.84 جنيها للبيع.

المصرف المتحد: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.78 جنيها، وسعر البيع هو 48.88 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.74 جنيها، وللبيع 48.84 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.75 جنيها، وسعر البيع 48.85 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.76 جنيها للشراء و 48.86 للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.74 جنيها وبيعه بسعر 48.84 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.75 جنيها، وسعر البيع 48.89 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: الدولار الأمريكي يسجل 48.74 جنيها للشراء و 48.84 جنيها للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.70 جنيها وبيعه بسعر 48.80 جنيها.

البنك التجاري الدولي: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.74 جنيها، وسعر البيع 48.84 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.74 جنيها للشراء و 48.84 للبيع.

بنك الإسكندرية: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.74 جنيها، وسعر البيع هو 48.84 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.75 جنيها، وللبيع 48.85 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.74 جنيها، وسعر البيع هو 48.84 جنيها.

بنك HSBC: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.74 جنيها، وسعر البيع 48.84 جنيها.

بنك قطر الوطني: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.74 جنيها وبيعه بسعر 48.84 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدولار الأمريكي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدولار الأمريكي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.