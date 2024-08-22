انخفاض بسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 09:00 صباحا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الريال السعودي اليوم في مصر ليوم الخميس 22 أغسطس الساعة 9:00 صباحًا. حيث يُعتبر الريال السعودي عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الريال السعودي تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الريال السعودي الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الريال السعودي.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي الآن

أفضل سعر لشراء الريال السعودي حاليًا متوفر في مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك الأهلي المتحد وبنك الإسكندرية والمصرف العربي الدولي حيث تراجع الريال السعودي بمقدار 3 قرشًا ليصل إلى 12.99 جنيهًا.

سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سجل سعر الريال السعودي 12.99 جنيها للشراء و 13.02 للبيع.

بنك مصر: قيمة الريال السعودي للشراء هي 12.96 جنيها، وللبيع 13.02 جنيها.

كريدي أجريكول: سجل سعر الريال السعودي 12.98 جنيها للشراء و 13.03 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: الريال السعودي يسجل 12.87 جنيها للشراء و 13.04 جنيها للبيع.

بنك البركة: سعر الريال السعودي الآن 12.93 جنيها للشراء و 13.03 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: قيمة الريال السعودي للشراء هي 12.98 جنيها، وللبيع 13.01 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء الريال السعودي بسعر 12.99 جنيها وبيعه بسعر 13.02 جنيها.

ميد بنك: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.95 جنيها، وسعر البيع هو 13.03 جنيها.

بنك قناة السويس: الريال السعودي يسجل 12.94 جنيها للشراء و 13.03 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المصري: سجل سعر الريال السعودي 12.96 جنيها للشراء و 13.02 للبيع.

المصرف المتحد: سعر الريال السعودي للشراء هو 12.57 جنيها، وللبيع 13.03 جنيها.

بنك الكويت الوطني: الريال السعودي يسجل 12.91 جنيها للشراء و 13.04 جنيها للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: الريال السعودي يسجل 12.91 جنيها للشراء و 13.02 جنيها للبيع.

بنك الاستثمار العربي: شراء الريال السعودي بسعر 12.97 جنيها وبيعه بسعر 13.03 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.66 جنيها، وسعر البيع 13.02 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: الريال السعودي يسجل 12.87 جنيها للشراء و 13.04 جنيها للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: شراء الريال السعودي بسعر 12.68 جنيها وبيعه بسعر 13.03 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.79 جنيها، وللبيع عند 13.01 جنيها.

البنك التجاري الدولي: الريال السعودي يسجل 12.93 جنيها للشراء و 13.02 جنيها للبيع.

المصرف العربي الدولي: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.99 جنيها، وللبيع عند 13.02 جنيها.

بنك الإسكندرية: سجل سعر الريال السعودي 12.99 جنيها للشراء و 13.02 للبيع.

البنك الأهلي المتحد: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.99 جنيها، وسعر البيع هو 13.02 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.95 جنيها، وسعر البيع هو 13.02 جنيها.

بنك HSBC: قيمة الريال السعودي للشراء هي 12.99 جنيها، وللبيع 13.02 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر الريال السعودي الآن 12.89 جنيها للشراء و 13.02 للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الريال السعودي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الريال السعودي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.