تحديث 09:00 صباحا: انخفاض بقيمة 3 قرشًا لسعر الدرهم الإماراتي الآن مقابل الجنيه

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الدرهم الإماراتي اليوم في مصر الخميس 22 أغسطس الساعة 9:00 صباحًا. حيث يُعد الدرهم الإماراتي من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الدرهم الإماراتي ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الدرهم الإماراتي الحالي.

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي الآن

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي بالبنوك الآن تجده في مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك البركة والمصرف العربي الدولي حيث شهد الدرهم الإماراتي انخفاضًا أمام الجنيه المصري بقيمة 3 قرشًا ليسجل 13.27 جنيهًا.

سعر درهم إماراتي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.27 جنيها، وسعر البيع هو 13.31 جنيها.

بنك مصر: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.26 جنيها، وسعر البيع هو 13.30 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.25 جنيها، وسعر البيع هو 13.29 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.20 جنيها، وللبيع 13.30 جنيها.

بنك البركة: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.27 جنيها، وللبيع 13.30 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.26 جنيها، وسعر البيع هو 13.29 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.27 جنيها وبيعه بسعر 13.30 جنيها.

ميد بنك: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.24 جنيها، وللبيع 13.32 جنيها.

بنك قناة السويس: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.25 جنيها، وسعر البيع هو 13.30 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.26 جنيها للشراء و 13.30 للبيع.

المصرف المتحد: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.00 جنيها للشراء و 13.30 للبيع.

بنك الكويت الوطني: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.14 جنيها، وسعر البيع هو 13.37 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.24 جنيها للشراء و 13.30 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.26 جنيها، وسعر البيع هو 13.30 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.23 جنيها، وسعر البيع هو 13.31 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: الدرهم الإماراتي يسجل 13.19 جنيها للشراء و 13.30 جنيها للبيع.

البنك التجاري الدولي: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.25 جنيها، وللبيع 13.30 جنيها.

المصرف العربي الدولي: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.27 جنيها، وللبيع عند 13.30 جنيها.

بنك الإسكندرية: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.26 جنيها، وسعر البيع هو 13.30 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.25 جنيها وبيعه بسعر 13.30 جنيها.

بنك HSBC: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.27 جنيها، وللبيع 13.30 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.23 جنيها للشراء و 13.30 للبيع.

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