ارتفاع بسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 09:25 صباحا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الريال السعودي اليوم في مصر الخميس 22 أغسطس الساعة 9:25 صباحًا. حيث يُعد الريال السعودي من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الريال السعودي ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الريال السعودي الحالي.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي الآن

أعلى سعر لشراء الريال السعودي بالبنوك الآن تجده في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث شهد الريال السعودي ارتفاعًا أمام الجنيه المصري بقيمة 1 قرشًا ليسجل 13.00 جنيهًا.

سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الريال السعودي للشراء هو 12.99 جنيها، وللبيع 13.02 جنيها.

بنك مصر: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.96 جنيها، وسعر البيع هو 13.02 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر الريال السعودي الآن 12.98 جنيها للشراء و 13.03 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الريال السعودي الآن 12.87 جنيها للشراء و 13.04 للبيع.

بنك البركة: الريال السعودي يسجل 12.93 جنيها للشراء و 13.03 جنيها للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الريال السعودي الآن 13.00 جنيها للشراء و 13.03 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 13.00 جنيها، وللبيع عند 13.03 جنيها.

ميد بنك: الريال السعودي يسجل 12.95 جنيها للشراء و 13.03 جنيها للبيع.

بنك قناة السويس: سعر الريال السعودي الآن 12.94 جنيها للشراء و 13.03 للبيع.

البنك الأهلي المصري: سعر الريال السعودي للشراء هو 12.96 جنيها، وللبيع 13.02 جنيها.

المصرف المتحد: سجل سعر الريال السعودي 12.57 جنيها للشراء و 13.02 للبيع.

بنك الكويت الوطني: الريال السعودي يسجل 12.91 جنيها للشراء و 13.04 جنيها للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: شراء الريال السعودي بسعر 12.91 جنيها وبيعه بسعر 13.02 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سعر الريال السعودي الآن 12.97 جنيها للشراء و 13.03 للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.66 جنيها، وسعر البيع هو 13.02 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سجل سعر الريال السعودي 12.87 جنيها للشراء و 13.04 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الريال السعودي الآن 12.68 جنيها للشراء و 13.03 للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سجل سعر الريال السعودي 12.79 جنيها للشراء و 13.01 للبيع.

البنك التجاري الدولي: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.93 جنيها، وللبيع عند 13.02 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سعر الريال السعودي الآن 12.99 جنيها للشراء و 13.02 للبيع.

بنك الإسكندرية: قيمة الريال السعودي للشراء هي 12.99 جنيها، وللبيع 13.02 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: قيمة الريال السعودي للشراء هي 12.99 جنيها، وللبيع 13.02 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: قيمة الريال السعودي للشراء هي 12.95 جنيها، وللبيع 13.02 جنيها.

بنك HSBC: سعر الريال السعودي للشراء هو 12.99 جنيها، وللبيع 13.02 جنيها.

بنك قطر الوطني: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.89 جنيها، وللبيع عند 13.02 جنيها.

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