تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 3966 للشراء في تحديث 10:50 صباحا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 22 أغسطس الساعة 10:50 صباحًا. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 تراجعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 3943 جنيهًا للبيع و3966 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3949 جنيهًا للبيع و3971 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 22 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3614 جنيهًا للبيع و3635 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3620 جنيهًا للبيع و 3640 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 21 ليصل إلى 3450 جنيهًا للبيع و3470 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3455 جنيهًا للبيع و3475 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 18 انخفاضًا ليصل إلى 2957 جنيهًا للبيع و2974 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2961 جنيهًا للبيع و2979 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 14 انخفاضًا ليصبح 2300 جنيهًا للبيع و2313 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 4 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2303 جنيهًا للبيع و2317 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 12 ليصل إلى 1971 جنيهًا للبيع و1983 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 3 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر الاونصة ليسجل 122623 جنيهًا للبيع و123334 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 177 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الاونصة.

كما شهد سعر الجنيه الذهب تراجعًا بقيمة 40 جنيهًا ليبلغ 27600 جنيهًا للبيع و27760 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 27640 جنيهًا للبيع و27800 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الكيلو انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3942857 جنيهًا للبيع و3965714 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 5715 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3948571 جنيهًا للبيع و 3971429 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 22 أغسطس الساعة 10:50 صباحًا )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3470 جنيه للشراء، وللبيع 3450 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 17350 جنيه للشراء، وللبيع 17250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 34700 جنيه للشراء، وللبيع 34500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 86750 جنيه للشراء، وللبيع 86250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 173500 جنيه للشراء، وللبيع 172500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 347000 جنيه للشراء، وللبيع 345000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 520500 جنيه للشراء، وللبيع 517500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 694000 جنيه للشراء، وللبيع 690000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 867500 جنيه للشراء، وللبيع 862500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.