تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 3960 للشراء في تحديث 11:20 صباحا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 22 أغسطس الساعة 11:20 صباحًا. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا ليصبح 3937 جنيهًا للبيع و3960 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 6 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3943 جنيهًا للبيع و3966 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 3609 جنيهًا للبيع و3630 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 21 ليسجل 3445 جنيهًا للبيع و3465 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

وشهد سعر عيار 18 تراجعًا بقيمة 4 جنيهًا ليبلغ 2953 جنيهًا للبيع و2970 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 2957 جنيهًا للبيع و2974 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2297 جنيهًا للبيع و2310 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 3 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2300 جنيهًا للبيع و 2313 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 12 ليصل إلى 1969 جنيهًا للبيع و1980 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 3 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 1971 جنيهًا للبيع و1983 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الاونصة انخفاضًا ليصل إلى 122445 جنيهًا للبيع و123156 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 178 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 122623 جنيهًا للبيع و123334 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصبح 27560 جنيهًا للبيع و27720 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 40 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 27600 جنيهًا للبيع و27760 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الكيلو ليصل إلى 3937143 جنيهًا للبيع و3960000 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 5714 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 22 أغسطس الساعة 11:20 صباحًا )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 3465 جنيه للشراء، وللبيع 3445 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 17325 جنيه للشراء، وللبيع 17225 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 34650 جنيه للشراء، وللبيع 34450 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 86625 جنيه للشراء، وللبيع 86125 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 173250 جنيه للشراء، وللبيع 172250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 346500 جنيه للشراء، وللبيع 344500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 519750 جنيه للشراء، وللبيع 516750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 693000 جنيه للشراء، وللبيع 689000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 866250 جنيه للشراء، وللبيع 861250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.