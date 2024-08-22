تحديث 04:30 مساءًا: انخفاض بقيمة 1 قرشًا لسعر الدرهم الإماراتي الآن مقابل الجنيه

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الدرهم الإماراتي اليوم في مصر ليوم الخميس 22 أغسطس الساعة 4:30 مساءً. حيث يُعتبر الدرهم الإماراتي عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الدرهم الإماراتي تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الدرهم الإماراتي الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الدرهم الإماراتي.

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي الآن

تجد أعلى قيمة لشراء الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك البركة والمصرف العربي الدولي حيث انخفض الدرهم الإماراتي بقيمة 1 قرشًا ليبلغ سعره 13.27 جنيهًا

سعر درهم إماراتي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.27 جنيها للشراء و 13.30 للبيع.

بنك مصر: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.25 جنيها، وسعر البيع 13.29 جنيها.

كريدي أجريكول: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.25 جنيها وبيعه بسعر 13.29 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.20 جنيها وبيعه بسعر 13.29 جنيها.

بنك البركة: الدرهم الإماراتي يسجل 13.27 جنيها للشراء و 13.29 جنيها للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.26 جنيها للشراء و 13.29 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.27 جنيها، وسعر البيع 13.31 جنيها.

ميد بنك: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.24 جنيها، وللبيع 13.32 جنيها.

بنك قناة السويس: الدرهم الإماراتي يسجل 13.25 جنيها للشراء و 13.30 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المصري: الدرهم الإماراتي يسجل 13.25 جنيها للشراء و 13.29 جنيها للبيع.

المصرف المتحد: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.00 جنيها للشراء و 13.30 للبيع.

بنك الكويت الوطني: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.14 جنيها، وللبيع 13.37 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: الدرهم الإماراتي يسجل 13.24 جنيها للشراء و 13.30 جنيها للبيع.

بنك الاستثمار العربي: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.26 جنيها، وللبيع 13.30 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.23 جنيها، وسعر البيع هو 13.31 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.19 جنيها، وللبيع عند 13.30 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.24 جنيها للشراء و 13.30 للبيع.

المصرف العربي الدولي: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.27 جنيها للشراء و 13.29 للبيع.

بنك الإسكندرية: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.26 جنيها للشراء و 13.30 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.24 جنيها، وللبيع 13.29 جنيها.

بنك HSBC: الدرهم الإماراتي يسجل 13.26 جنيها للشراء و 13.29 جنيها للبيع.

بنك قطر الوطني: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.23 جنيها، وللبيع عند 13.30 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدرهم الإماراتي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدرهم الإماراتي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.