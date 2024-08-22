تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 3937 للشراء في تحديث 05:20 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الخميس 22 أغسطس الساعة 5:20 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا ليصبح 3914 جنيهًا للبيع و3937 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 12 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3926 جنيهًا للبيع و3949 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 3588 جنيهًا للبيع و3609 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 11 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 21 ليسجل 3425 جنيهًا للبيع و3445 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 10 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

وشهد سعر عيار 18 تراجعًا بقيمة 8 جنيهًا ليبلغ 2936 جنيهًا للبيع و2953 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 2944 جنيهًا للبيع و2961 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2283 جنيهًا للبيع و2297 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 6 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2290 جنيهًا للبيع و 2303 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 12 ليصل إلى 1957 جنيهًا للبيع و1969 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 1963 جنيهًا للبيع و1974 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الاونصة انخفاضًا ليصل إلى 121734 جنيهًا للبيع و122445 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 356 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 122090 جنيهًا للبيع و122801 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصبح 27400 جنيهًا للبيع و27560 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 80 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 27480 جنيهًا للبيع و27640 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الكيلو ليصل إلى 3914286 جنيهًا للبيع و3937143 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 11428 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 22 أغسطس الساعة 5:20 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 3445 جنيه للشراء، وللبيع 3425 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 17225 جنيه للشراء، وللبيع 17125 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 34450 جنيه للشراء، وللبيع 34250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 86125 جنيه للشراء، وللبيع 85625 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 172250 جنيه للشراء، وللبيع 171250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 344500 جنيه للشراء، وللبيع 342500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 516750 جنيه للشراء، وللبيع 513750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 689000 جنيه للشراء، وللبيع 685000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 861250 جنيه للشراء، وللبيع 856250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.