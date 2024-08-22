ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 3949 للشراء في تحديث 07:35 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الخميس 22 أغسطس الساعة 7:35 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا ليصبح 3937 جنيهًا للبيع و3949 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 12 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3914 جنيهًا للبيع و3937 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 22 ليصل إلى 3609 جنيهًا للبيع و3620 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 11 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 21 ليسجل 3445 جنيهًا للبيع و3455 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 10 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

كما شهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بقيمة 8 جنيهًا ليبلغ 2953 جنيهًا للبيع و2961 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 2936 جنيهًا للبيع و2953 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2297 جنيهًا للبيع و2303 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 6 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2283 جنيهًا للبيع و 2297 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 12 ليصل إلى 1969 جنيهًا للبيع و1974 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 1957 جنيهًا للبيع و1969 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الاونصة ارتفاعًا ليصل إلى 122445 جنيهًا للبيع و122801 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 356 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 121734 جنيهًا للبيع و122445 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصبح 27560 جنيهًا للبيع و27640 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 80 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 27400 جنيهًا للبيع و27560 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الكيلو ليصل إلى 3937143 جنيهًا للبيع و3948571 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 11428 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 22 أغسطس الساعة 7:35 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3455 جنيه للشراء، وللبيع 3445 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 17275 جنيه للشراء، وللبيع 17225 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 34550 جنيه للشراء، وللبيع 34450 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 86375 جنيه للشراء، وللبيع 86125 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 172750 جنيه للشراء، وللبيع 172250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 345500 جنيه للشراء، وللبيع 344500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 518250 جنيه للشراء، وللبيع 516750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 691000 جنيه للشراء، وللبيع 689000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 863750 جنيه للشراء، وللبيع 861250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.