تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 3977 للشراء في تحديث 04:15 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الأثنين 16 سبتمبر الساعة 4:15 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 3966 جنيهًا للبيع و3977 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 6 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 22 ليسجل 3635 جنيهًا للبيع و3646 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

كما شهد سعر عيار 21 تراجعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 3470 جنيهًا للبيع و3480 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3465 جنيهًا للبيع و3485 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2974 جنيهًا للبيع و2983 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 4 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2970 جنيهًا للبيع و 2987 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 2313 جنيهًا للبيع و2320 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 3 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2310 جنيهًا للبيع و2323 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 12 انخفاضًا ليصل إلى 1983 جنيهًا للبيع و1989 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 2 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 1980 جنيهًا للبيع و1991 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الاونصة انخفاضًا ليصبح 123334 جنيهًا للبيع و123689 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 178 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 123156 جنيهًا للبيع و123867 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 27760 جنيهًا للبيع و27840 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 40 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر الكيلو ليسجل 3965714 جنيهًا للبيع و3977143 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 5714 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الكيلو.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 16 سبتمبر الساعة 4:15 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3480 جنيه للشراء، وللبيع 3470 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 17400 جنيه للشراء، وللبيع 17350 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 34800 جنيه للشراء، وللبيع 34700 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 87000 جنيه للشراء، وللبيع 86750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 174000 جنيه للشراء، وللبيع 173500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 348000 جنيه للشراء، وللبيع 347000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 522000 جنيه للشراء، وللبيع 520500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 696000 جنيه للشراء، وللبيع 694000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 870000 جنيه للشراء، وللبيع 867500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.