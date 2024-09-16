تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 3971 للشراء في تحديث 08:30 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الأثنين 16 سبتمبر الساعة 8:30 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

شهد سعر عيار 24 تراجعًا بقيمة 6 جنيهًا ليبلغ 3960 جنيهًا للبيع و3971 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3966 جنيهًا للبيع و3977 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 22 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3630 جنيهًا للبيع و3640 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 6 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3635 جنيهًا للبيع و 3646 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 21 ليصل إلى 3465 جنيهًا للبيع و3475 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3470 جنيهًا للبيع و3480 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 18 انخفاضًا ليصل إلى 2970 جنيهًا للبيع و2979 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 4 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2974 جنيهًا للبيع و2983 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 انخفاضًا ليصبح 2310 جنيهًا للبيع و2317 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 3 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2313 جنيهًا للبيع و2320 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 12 ليصل إلى 1980 جنيهًا للبيع و1986 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 3 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر الاونصة ليسجل 123156 جنيهًا للبيع و123511 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 178 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الاونصة.

وشهد سعر الجنيه الذهب تراجعًا بقيمة 40 جنيهًا ليبلغ 27720 جنيهًا للبيع و27800 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 27760 جنيهًا للبيع و27840 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الكيلو انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3960000 جنيهًا للبيع و3971429 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 5714 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3965714 جنيهًا للبيع و 3977143 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 16 سبتمبر الساعة 8:30 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3475 جنيه للشراء، وللبيع 3465 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 17375 جنيه للشراء، وللبيع 17325 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 34750 جنيه للشراء، وللبيع 34650 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 86875 جنيه للشراء، وللبيع 86625 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 173750 جنيه للشراء، وللبيع 173250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 347500 جنيه للشراء، وللبيع 346500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 521250 جنيه للشراء، وللبيع 519750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 695000 جنيه للشراء، وللبيع 693000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 868750 جنيه للشراء، وللبيع 866250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.